Подмосковные спортсмены завоевали награды на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые — на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, которые прошли в Воронеже. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди юниоров 14-18 лет победу одержал Спартак Гаркуша (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) в паре с Романом Исайкиным (Воронежская область). Валерия Капшукова (Электросталь) заняла первое место в прыжках с трехметрового трамплина среди юниорок 14-15 лет. Гаркуша также стал вторым в прыжках с метрового трамплина среди юниоров 16-18 лет и в прыжках с вышки на 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор.

В прыжках с трехметрового трамплина бронзу завоевали Илья Надеев (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) среди юниоров 16-18 лет, Татьяна Картушева (Электросталь) среди юниорок 16-18 лет и Владимир Пархоменко (Электросталь) среди юниоров 14-15 лет. На третьем месте в прыжках с вышки на 5 м, 7,5 м или 10 м на выбор среди юниорок 14-15 лет оказалась Полина Качанова (Электросталь).

Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

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