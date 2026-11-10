54-летний Егор Дружинин рассказал о влиянии жены на его карьеру

Life.ru: Дружинин заявил, что его жена первой увидела в нем талант постановщика

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

54-летний народный артист РФ Егор Дружинин рассказал, что своим профессиональным успехом во многом обязан жене Веронике. Об этом хореограф заявил в интервью Life.ru.

По словам Дружинина, именно его супруга первой разглядела в нем талант постановщика и убедила развивать это направление. В молодости артист скромно оценивал свои силы как танцовщика. Вероника, окончившая хореографическое училище в Тбилиси, сказала ему, что талант к постановке танцев нужно беречь и развивать.

«Она сказала, что на своем веку видела много танцовщиков, талантливых людей, которые не поставили ни одного движения, потому что это особый талант, который надо беречь, развивать, использовать», — признался Егор.

После свадьбы в 1994 году Дружинин уехал на обучение в США. Когда Вероника смогла присоединиться к мужу, ей пришлось оставить работу в театре, чтобы помочь супругу осуществить задуманное. Этот шаг стал важной частью его профессионального пути, отметил хореограф.

Егор и Вероника познакомились во время учебы. Они состоят в браке уже 30 лет. У пары трое детей: дочь Александра и сыновья Тихон и Платон.

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