Осенний шахматный турнир Подмосковья пройдет в Дубне

Организаторами соревнований выступают АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ и Федерация шахмат Московской области. Проект направлен на популяризацию шахмат в Подмосковье и развитие интеллектуального и кадрового потенциала молодежи. Кроме того, турнир призван укрепить спортивные и деловые связи между компаниями-резидентами особой экономической зоны и шахматным сообществом региона, а также создать комфортную среду для жителей наукограда.

В число почетных гостей соревнований войдет генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев. Также ожидаются представители Российского военно-исторического общества (РВИО), Федерации шахмат России и Шахматного клуба Сергея Карякина.