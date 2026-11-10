Осенний шахматный турнир Подмосковья пройдет в Дубне
В Дубне в ноябре проведут областной шахматный турнир
Фото: [Медиасток.рф]
В Дубне 28 ноября пройдет Осенний шахматный турнир Московской области. Местом проведения состязания станет Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна».
Организаторами соревнований выступают АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ и Федерация шахмат Московской области. Проект направлен на популяризацию шахмат в Подмосковье и развитие интеллектуального и кадрового потенциала молодежи. Кроме того, турнир призван укрепить спортивные и деловые связи между компаниями-резидентами особой экономической зоны и шахматным сообществом региона, а также создать комфортную среду для жителей наукограда.
В число почетных гостей соревнований войдет генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев. Также ожидаются представители Российского военно-исторического общества (РВИО), Федерации шахмат России и Шахматного клуба Сергея Карякина.