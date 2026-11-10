В 2027 году в Пушкино завершится капремонт пятого корпуса Гимназии Тарасовка

В Пушкино в 2027 году завершится капремонт корпуса № 5 Гимназии Тарасовка. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Корпус, расположенный на Советской улице, был построен в 1956 году. Его ремонтируют по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

В здании площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров уже наполовину завершили демонтажные работы и приступили к ремонту кровли. Работы завершатся к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо» в Звенигороде.