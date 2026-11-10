Гастроэнтеролог Шривастава раскрыла неочевидный способ убрать вздутие

Гастроэнтеролог Савита Шривастава порекомендовала способ избавиться от вздутия живота после плотного обеда, который может показаться неочевидным. Об этом сообщает издание Real Simple со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Савиту Шриваставу.

По словам Шриваставы, избежать вздутия помогут физическая активность и вертикальное положение тела — например, прогулка в течение 10-15 минут. Горизонтальное положение, наоборот, замедляет опорожнение желудка и выталкивает его содержимое вверх, усугубляя вздутие и кислотный рефлюкс. Движение же стимулирует перистальтику — естественные волнообразные сокращения кишечника, которые продвигают задержанный газ по пищеварительному тракту и ускоряют опорожнение желудка.

Если после прогулки живот все еще ощущается напряженным и болезненным, можно приложить к нему грелку с горячей водой на 15-20 минут. Тепло усиливает приток крови и расслабляет гладкие мышцы стенок кишечника, одновременно успокаивая нервы, реагирующие на боль и давление.

Наконец, при вздутии можно выпить чашку имбирного или мятного чая — он также помогает расслабить напряженные мышцы.

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