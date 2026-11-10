Гастроэнтеролог Шривастава раскрыла неочевидный способ убрать вздутие

Гастроэнтеролог Шривастава объяснила, как убрать вздутие после еды

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Кристиогло/Сгенерировано нейросетью]

Гастроэнтеролог Савита Шривастава порекомендовала способ избавиться от вздутия живота после плотного обеда, который может показаться неочевидным. Об этом сообщает издание Real Simple со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Савиту Шриваставу.

По словам Шриваставы, избежать вздутия помогут физическая активность и вертикальное положение тела — например, прогулка в течение 10-15 минут. Горизонтальное положение, наоборот, замедляет опорожнение желудка и выталкивает его содержимое вверх, усугубляя вздутие и кислотный рефлюкс. Движение же стимулирует перистальтику — естественные волнообразные сокращения кишечника, которые продвигают задержанный газ по пищеварительному тракту и ускоряют опорожнение желудка.

Если после прогулки живот все еще ощущается напряженным и болезненным, можно приложить к нему грелку с горячей водой на 15-20 минут. Тепло усиливает приток крови и расслабляет гладкие мышцы стенок кишечника, одновременно успокаивая нервы, реагирующие на боль и давление.

Наконец, при вздутии можно выпить чашку имбирного или мятного чая — он также помогает расслабить напряженные мышцы.

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