Более 1,7 тыс. жителей Подмосковья прошли обследования в центрах здорового долголетия, которые открылись в этом году на базе Домодедовской и Мытищинской больниц. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры были созданы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», чтобы помочь жителям сохранить здоровье и активность. В учреждениях уделяют особое внимание раннему выявлению факторов риска.

«Комплексная работа по сохранению здоровья включает и профилактику, и раннее выявление рисков. Именно на это направлена работа центров здорового долголетия: здесь формируют для каждого пациента индивидуальные рекомендации, помогающие сохранить активность и хорошее самочувствие», — отметил он.

Пройти обследование могут все желающие совершеннолетние жители. Для этого требуется предварительная запись через чат-бот «Денис», на областном сайте «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

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