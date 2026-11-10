На 75-м году жизни умерла Туки Смит, экс-возлюбленная Роберта Де Ниро

Модель Туки Смит, бывшая возлюбленная актера Роберта Де Ниро и мать его двоих детей, скончалась на 75-м году жизни, сообщило Daily Mail со ссылкой на их сыновей — 31-летних близнецов Эйрин и Джулиан Генри. По их словам, Смит ушла из жизни в одной из больниц Нью-Йорка после долгой борьбы с рассеянным склерозом.

Роман актрисы и актера длился с 1988 по 1996 годы. В октябре 1995 года суррогатная мать родила паре близнецов.

Сама Смит была успешной моделью. В 1978 году журнал Bloomingdale’s объявил ее моделью года. Она участвовала в показах коллекций Джанни Версаче, Ива Сен-Лорана, Шанель, Юбера де Живанши, Тьерри Мюглера и других модельеров. Также Туки снималась в сериалах «Полиция Майами» и «227». В 1994 году Смит оставила индустрию развлечений и открыла на Манхэттене ресторан южной кухни Toukie’s.

Ранее стало известно о смерти французской модели Анжель Мецгер.