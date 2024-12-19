Путин высказался о миграционном вопросе в России

Президент России Владимир Путин продолжает давать ответы на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

На вопрос журналиста из зала о миграционной политике в РФ Путин ответил, что для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда. Он также назвал этот вопрос острым.

Глава государства заметил, что правоохранители должны следить за тем, чтобы мигранты уважали традиции России и законодательство.

Путин поддержал закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Президент России добавил, что не видит необходимости в создании специального ведомства, которое будет заниматься миграционным вопросом.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рождаемостью в стране.