Мигранты не хотят придерживаться законов РФ: Эксперты оценили результаты опроса ФАДН

Специалисты Федерального агентства по делам национальностей провели анонимный опрос с целью выяснить, согласны ли мигранты жить в РФ по конституционным и светским законам, сообщает newizv.ru .

Исследование показало, что 43% мигрантов не признают светские законы, которые действуют на территории РФ, а придерживаются шариата. Еще 43,5% хотят подчиняться тем законам, которые действуют на их родине, но при этом жить в России. Эксперты считают, что стоит настороженно относиться к таким данным и следить за ситуацией в регионах. При этом не стоит считать, что все мигранты способны на противоправные действия.

Эксперт Мансур Юсупов рассказал, что стоит обращать внимание на то, что мусульманство имеет различные направления. Так, шариат предполагает безоговорочное выполнение следующих правил: не курить и употреблять спиртные напитки, совершать намаз (пять раз в день) и соблюдать посты, чтить религиозные праздники. В этих пяти правилах нет ничего предосудительного.

Мужчина имеет право жениться на четырех женщинах одновременно, при условии, если каждой уделено внимание на равных правах. Это внутренние правила мусульман, но есть более агрессивно настроенные религиозные сообщества.

«Есть также ваххабизм, распространенный в азиатских странах — в основном в Афганистане, Саудовской Аравии, там действительно есть радикальные взгляды, среди наших республик ваххабизм нашел частичное пристанище в Чечне и Дагестане. Чечня сегодня фактически живет по законам шариата, и это, разумеется, не правильно. То, что агрессивные идеи ваххабизма проникают в общество — это тема для спецслужб», — рассказал «НИ» кандидат юридических наук Мансур Юсупов.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Сергей Бычков.

«Вся беда сегодня в том, что ислам каждый толкует как ему вздумается, многие даже не читали Коран. Проблема и в том, что сегодня мусульмане раздроблены. Если у православных есть единое духовное управление, то у мусульман этого практически нет, в каждой республике свои законы». – отметил эксперт Сергей Бычков

Эксперт Бычков отмечает, что в современном обществе появляется группа людей, которые по-своему трактует Коран. Вскоре группа расширяется. Так появляется новое течение мусульманства. Нет единого института.

Идейные соображения подталкивают некоторых жителей Кавказа на убийства. Так, родственник обязан отомстить за убийство близкого человека. Суд РФ признает человека виновным в убийстве и может назначить лишение свободы сроком до 20 лет, но жителей это не останавливает.