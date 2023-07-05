Михаил Мурашко: Позиция Будапешта способствует благоприятному развитию отношений с Россией

Михаил Мурашко отметил взвешенную политику Венгрии, что стало главной причиной благоприятного сотрудничества между странами. Политик назвал действия венгерских властей «рациональными и действенными». В таком случае Россия всегда открыта к диалогу с Будапештом. Михаил Мурашко отметил важность дальнейшего развития партнерских отношений, которые будут основаны на дружеском подходе.

Напомним, что сопредседатель российско-венгерской межправкомиссии Михаил Мурашко также занимает должность министра здравоохранения РФ.