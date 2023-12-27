Микоплазменная пневмония: В Новый год возрастет риск заразиться опасной болезнью

Новый год - это время, когда россияне ходят друг к другу в гости, посещают кинотеатры и театры, ходят в кафе и рестораны. Большое скопление людей в закрытом пространстве всегда опасно из-за возможности заражения вирусными заболеваниями. Эксперты напомнили, на какие симптомы обращать внимание с целью своевременного диагностирования микоплазменной пневмонии, сообщает rosbalt.ru .

«Микоплазменная пневмония известна достаточно давно, ее вспышки случаются раз в несколько лет, а между ними уровень заболеваемости снижается. За мой стаж работы (16 лет) это вторая вспышка атипичной микоплазменной пневмонии», - отметила эксперт Валерия Тхорикова

Без медицинского образования выявить болезнь не получится из-за схожих симптомов с другими вирусными заболеваниями, особенно на ранних стадиях. Рекомендовано обращаться в больницу при ухудшении самочувствия, где назначат лабораторные анализы.

«В большинстве легких случаев заболевания специфическое лечение не требуется, заболевание проходит само по себе. Осложнения бывают редко, в основном у ослабленных лиц с иммунодефицитом», - рассказывает врач-терапевт клиники К+31 Валерия Тхорикова

Врачи рекомендуют придерживаться простых правил: тщательно мыть руки, носить медицинские маски, следить за чистотой в доме, следить за разнообразием рациона и есть много овощей, фруктов.

Если человек уже заболел пневмонией, то прививка не спасет. Предотвратить заболевание вакциной реально. Иммунитет сохранится минимум на пять лет.

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Врач-терапевт Тхорикова отмечает, что в новогодние праздники важно не заболеть и другими вирусами, которые сейчас активны: ковид, ОРВИ, грипп.

Ранее стало известно о смерти 13-летней девочки из Татарстана. Причина - пневмония. Врач общей практики Мария Беляева объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что стало причиной летального исхода.