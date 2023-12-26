Было слишком поздно: врач объяснила быструю смерть от пневмонии школьницы из Татарстана

В Татарстане 13-летняя девочка умерла от пневмонии, которую ее бабушка сутки пыталась лечить сиропом от кашля. Школьнице из Альметьевска уже на второй день болезни стало хуже, температура поднялась до 38 градусов, но даже в больнице ей помочь не смогли. Как сообщают СМИ, погибшая страдала синдромом Дауна.

Врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему недуг оказался настолько тяжелым и привел к смерти девочки.

«Пневмония может развиваться быстро, особенно у детей и при наличии сопутствующей патологии. При этом поражаются легкие, а наиболее тяжело воспаление может переноситься при двустороннем поражении. Плюсом к этому, при синдроме Дауна есть поражения внутренних органов, что могло усугубить ситуацию», — рассказала эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В данном случае, считает собеседница, виной стало слишком поздно начатое лечение. Чтобы справиться с болезнью, школьница должна была принимать антибиотики, а также лежать в больнице под наблюдением врачей.

«Симптомами пневмонии являются слабость, кашель, повышение температуры. Чтобы отличить воспаление легких от простуды и поставить верный диагноз, необходимо провести рентгенологическое исследование. Что же касается смертей, в том числе столь быстрых, маленький процент действительно есть. Даже от простого гриппа люди погибают», — заключила Беляева.

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