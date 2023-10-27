Микотоксины и пестициды: в Карелию завозят некачественное зерно

Регламент Таможенного союза, который устанавливает нормы для сельскохозяйственной продукции, нарушили 50 раз в период с января по сентябрь 2023 года. Такие данные предоставили в Россельхознадзоре, сотрудники которого постоянно проверяют продукцию на соответствие стандартам качества.

Производители зерна и покупатели проинформированы, что их продукция не соответствует требованиям качества. В зерне были обнаружены «вредные примеси», а также вещества, которые относятся к группе микотоксинов и пестицидов. В связи этим оформленные декларации считаются недействительными.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что урожай нынешнего года может снова стать рекордным. В прошлом году РФ уже смогла установить рекорд. Предполагается, что ситуация повторится и в нынешнем сезоне. На первом месте лидирует пшеница.

Президент Владимир Путин также заявлял, что в России будет зафиксирован очередной рекорд по сбору зерна. Страна сможет обеспечить не только внутренний рынок, но и организовать экспорт в дружественные страны.