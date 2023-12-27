Миллер назвал сроки полной газификации России

Задача по полной газификации РФ будет «абсолютно точно» исполнена к наступлению 2030-го года. Соответствующее заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер во время прошедшей накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает информационное агентство РИА Новости .

Как сообщил Миллер, газификация страны уже к предстоящему году будет составлять почти 90% из 100% технически возможной. Он подчеркнул, что за текущий год газ был проведен в более чем 400 населенных пунктов страны, и было построено почти 3000 километров магистральных газопроводов.

Миллер заверил главу государства, что поставленная Путиным задача по полной газификации государства, будет исполнена к началу следующего десятилетия.