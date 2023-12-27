Миллер отчитался Путину за работу «Газпрома» в морозы

«Газпром» полностью удовлетворил потребности российского населения в газе, несмотря на то, что первая половина первого зимнего месяца выдалась холодной. Соответствующее заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе встречи с главой государства, Миллер сообщил о том, что стране удалось преодолеть первый пик сезона. Он также отметил, что в первой середине декабря в зоне Единой системы газоснабжения государства регистрировались морозы. По словам главы компании, целую неделю в большинстве регионов страны регистрировались аномальные морозы.

Несмотря на это, «Газпром» полностью удовлетворил все заявки и потребности российского потребителя, заключил Миллер.