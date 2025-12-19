Миллиард на БПЛА: российский регион получит деньги на развитие производства дронов

В 2026 году Удмуртия получит 1 млрд руб. на развитие производства БПЛА в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. Об этом проинформировала пресс-служба главы и правительства республики, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, создание научно-производственного центра БПЛА положительно отразится на позициях региона в реализации национальной цели по технологическому лидерству. В 2026 году на базе ИжГТУ им. М. Т. Калашникова начнет функционировать Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Удмуртии. В рамках национального проекта «БАС» запланировано финансирование проекта в размере 1 млрд руб.

Глава Удмуртии Александр Бречалов проинформировал, что по оценкам специалистов, к 2030 году налоговые отчисления от реализации проекта превысят 8 млрд руб. Его реализация позволит создать 257 новых рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций в оснащение составит 268 млн руб. Проект оценивается как перспективный для всего региона.

«Задачи на 2026 год вновь амбициозные. В первую очередь, мы уже говорили, это реализация нацпроекта „Беспилотные авиационные системы“. В следующем году научно-производственный центр должен быть оснащен оборудованием», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что в Липецке эвакуировали жильцов дома из-за падения обломков БПЛА.