Из столицы в Подмосковье: ночной рейс «Иволги» с открытками и сувенирами ждет пассажиров в ночь на 2 августа

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) анонсировала обширную программу празднования Дня железнодорожника, которая охватит как пассажиров, так и сотрудников. Ключевым событием станет уникальная ночная экскурсия, которая пройдет в канун профессионального праздника, сообщила пресс-служба компании.

«День железнодорожника — один из главных праздников для нашей компании. Он объединяет сотрудников, которые ежедневно обеспечивают движение поездов, и миллионы пассажиров, выбирающих ЦППК для своих поездок. В этом году мы подготовили масштабную праздничную программу, центральным событием которой станет ночная экскурсия на "Иволге"», — рассказала начальник Департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

В ночь с 1 на 2 августа компания организует специальный рейс-экскурсию на современном электропоезде «Иволга» по маршруту МЦД-2 от станции Печатники до Волоколамской, проинформировали в пресс-службе. Маршрут проложен с остановками в самых живописных точках, чтобы участники могли сделать атмосферные кадры прямо из окон вагонов. Всех гостей ждут памятные сувениры: тематические открытки, стикеры и юбилейные карты «Тройка» с дизайном, разработанным специально к 20-летию ЦППК.

«Участники увидят Москву с необычного ракурса, узнают интересные факты о городе от профессиональных экскурсоводов и почувствуют особую атмосферу ночного путешествия по железной дороге. В течение дня пассажиры также услышат поздравления в поездах и получат в кассах памятные открытки с пожеланиями и подписями наших сотрудников», — рассказала начальник Департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко.

К празднику авторы популярного проекта с вопросами представителям разных профессий подготовили специальный выпуск. Героем нового эпизода стал машинист МЦД-3 Руслан Сафин. В интервью он рассказал о своей работе, поделился курьезными случаями и любимыми моментами в профессии. Выпуск доступен в социальных сетях компании, а также на видеоплатформах RuTube, YouTube и других площадках.

В воскресенье, 2 августа, пассажиров ждут сюрпризы на шести столичных вокзалах: Белорусском, Казанском, Курском, Киевском, Ярославском и Павелецком. Им будут раздавать открытки с поздравлениями от машинистов, их помощников, кассиров и контролеров. В течение дня в поездах ЦППК прозвучат аудиопоздравления и теплые слова, записанные локомотивными бригадами. А на билетопечатающих автоматах появится праздничная заставка с фотографиями локобригад.

Для работников компании также подготовлена специальная программа. День начнется с торжественной части и церемонии награждения отличившихся сотрудников, а завершится праздничным концертом, который станет главной точкой профессионального празднования. В ЦППК отмечают, что День железнодорожника — это повод сказать спасибо всем, кто обеспечивает комфорт и безопасность миллионов пассажиров каждый день.

Ранее сообщалось, что экскурсия на станции Солнечная в Москве собрала юных железнодорожников.