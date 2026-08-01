«Все службы на месте»: после атаки БПЛА на территории промзоны в Башкортостане возникло задымление

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем канале на платформе «Макс» проинформировал о ситуации, сложившейся в Уфе в результате воздушной угрозы.

По данным главы, над столицей региона была успешно отработана очередная атака беспилотного летательного аппарата. Средства противовоздушной обороны сбили дрон, не допустив поражения гражданских объектов и жилых кварталов.

Как сообщил руководитель республики, после падения обломков сбитого беспилотника на территории промышленной зоны возникло задымление. Все экстренные и коммунальные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к оперативной ликвидации его последствий. Благодаря слаженным действиям пожарных и спасательных подразделений ситуация находится под контролем.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей города не пострадал и не погиб. Пострадавших также нет среди сотрудников экстренных служб, работавших на месте. Хабиров поблагодарил военнослужащих и специалистов за оперативное реагирование и эффективное отражение угрозы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что губернатор Балицкий проинформировал о количестве раненых пассажиров после атаки ВСУ на автобус.