Клубы черного дыма над трассой: подробности пожара фуры с алкоголем в Бурятии

В Мухоршибирском районе Республики Бурятия на федеральной трассе произошло возгорание большегрузного автомобиля, перевозившего алкогольную продукцию. Как проинформировали РИА Новости в республиканском агентстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, инцидент случился в районе Барского перевала. По предварительным данным, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

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По данным издания, кадры с места событий оперативно появились в социальных сетях. На видеозаписях видно, как фура стоит на обочине дороги, а ее кузов и кабина практически полностью объяты пламенем. Над местом пожара поднимаются густые клубы черного дыма, которые видны на значительном расстоянии. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло внезапно. По их данным, водителю удалось покинуть транспортное средство до того, как огонь распространился по всему грузовику.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и дорожных служб. Движение по трассе, по предварительным данным, не перекрывалось, однако в момент тушения пожара возможны ограничения. Подробности инцидента уточняются.

«Это фура с алкогольными напитками. Ну груз, да, груз уничтожен. Зажатых нет, пострадавших нет. Перехода огня тоже не было. Движение не ограничено», — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что на трассах Челябинской области экстренно останавливают фуры из-за жары.