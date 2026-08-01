Ремонт Единого центра и обращения семей: как в Химках помогают участникам СВО

В Химках состоялось очередное заседание межведомственной комиссии Московской области, созданной для координации усилий по оказанию социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Встреча прошла под председательством заместителя главы городского округа Руслана Смашнева, сообщила администрация городского округа.

В работе комиссии приняли участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева, а также представители профильных управлений администрации. Такой межведомственный состав, как подчеркивают организаторы, позволяет рассматривать вопросы комплексно и оперативно находить решения по каждому конкретному обращению.

Участники заседания обсудили три ключевых блока вопросов, направленных на обеспечение благополучия военнослужащих, вернувшихся с передовой, и их родных. Первым пунктом повестки стало взаимодействие членов комиссии по вопросам оперативного сопровождения семей героев — от оказания юридической и психологической помощи до решения бытовых проблем. Второй темой стали обращения по вопросам СВО, поступающие в администрацию округа от жителей. Как отметили участники встречи, каждое заявление берется в проработку, а ответы даются в установленные законом сроки.

Третьим и одним из важнейших вопросов стал ход ремонта Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Это пространство, как ожидается, станет ключевой площадкой для консультирования, встреч и оказания всесторонней адресной помощи — от оформления документов до медицинской реабилитации.

По итогам заседания члены комиссии утвердили план работы на ближайший период, распределили конкретные задачи между ответственными исполнителями, а также установили порядок контроля за их исполнением и сроки предоставления отчетности. Все обозначенные вопросы взяты на личный контроль председателя комиссии.

Ранее сообщалось, что глава Химок Инна Федотова встретилась с сотрудниками медучреждений.