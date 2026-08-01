Снижение в 1,6 раза и 6 тыс. новых объектов: Мишустин оценил модернизацию первичного звена здравоохранения

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Республике Тыва, посетил Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле и сообщил о значительных успехах в модернизации первичного медицинского звена, сообщило РИА Новости.

«Первичное звено — это основа здравоохранения. Поэтому по поручению президента мы запустили масштабную программу его модернизации. Чтобы привести в порядок больницы и поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, создать там комфортные условия для пациентов и врачей. И за это время — с 2022 года — в 1,6 раза стало меньше зданий, требующих капитального ремонта. Оборудования старше 10 лет — в 1,4 раза», — отметил он.

По словам премьер-министра, за последние пять лет в стране была проведена масштабная работа по обновлению поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), что позволило существенно сократить количество зданий, нуждающихся в капитальном ремонте.

Как отметил глава кабинета министров, за указанный период было создано свыше 6 тыс. новых объектов первичного звена здравоохранения. Это, как уточнил премьер, составляет более 10% от общего числа действующих сегодня по всей стране медицинских учреждений.

Помимо этого, капитально отремонтировано около 8 тыс. объектов. Совокупность этих мер, по его оценке, привела к тому, что доля зданий, требующих капитального ремонта, снизилась за пять лет в 1,6 раза — значимый показатель, свидетельствующий о системной работе в этом направлении.

«Закуплено практически 230 тысяч единиц медоборудования. А также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Работа продолжается по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Практически половина (40%) сформированной в его рамках инфраструктуры — учреждения "первички"», — отметил глава российского кабмина.

Вместе с тем Мишустин подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя: работа по обновлению инфраструктуры первичного звена продолжается, и многие задачи еще предстоит решить. Модернизация, по его убеждению, должна идти параллельно с повышением доступности и качества медицинской помощи для жителей всех регионов, особенно в отдаленных населенных пунктах, где ФАПы остаются единственной точкой доступа к врачебной помощи. Глава правительства добавил, что программа будет продолжена и в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что востребованность телемедицины выросла практически вдвое в Московской области.