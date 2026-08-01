Купаться или нет: синоптик назвала температуру воды в водоемах Подмосковья 1 августа
Гидрометцентр: температура воды в реках Москвы и области — от +16 до +21 градуса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Согласно оперативным данным Гидрометцентра Российской Федерации, температурный режим водных объектов на территории столицы и Московской области в настоящий момент находится в пределах от 16 до 21 градуса по Цельсию. Об этом ТАСС проинформировала ведущий специалист учреждения Марина Макарова.
Таким образом, в регионе сохраняется достаточно комфортная для купания температура, хотя ее показатели варьируются в зависимости от конкретного водоема и его глубины.
«Вода в Москве-реке и у города Звенигород — 18 градусов. В других реках — 16-21», — сказала Макарова.
Представитель метеорологического ведомства также обратила внимание граждан на продолжение действия специального предупреждения, касающегося интенсивного развития водной растительности в реках и водохранилищах Подмосковья.
Специалисты рекомендуют отдыхающим быть внимательными при выборе мест для заплыва и избегать участков с густыми зарослями, где существует риск запутывания в траве, что может быть опасно даже для опытных пловцов. Предупреждение остается актуальным до особого распоряжения.
Ранее синоптик Леус рассказал, что 1 августа антициклон «Олаф» накроет столицу.