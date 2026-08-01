Мотоцикл, признание и гнев толпы: жители Таиланда требуют казни для подозреваемых в убийстве брата и сестры из Тюмени

В таиландском сегменте интернета развернулась масштабная дискуссия после появления в открытом доступе видеозаписей с признательными показаниями фигурантов резонансного уголовного дела об убийстве двух граждан России, сообщил Life.ru.

Пользователи социальных сетей и новостных платформ начали массово призывать к применению к подозреваемым высшей меры наказания. По мнению значительной части комментаторов, только смертная казнь может считаться справедливым возмездием за убийство брата и сестры из Тюмени — 22-летней девушки и ее 17-летнего брата.

Исчезновение молодых людей стало одним из самых громких происшествий в Королевстве за последние дни. К масштабным поисковым мероприятиям подключились не только полицейские, но и российские соотечественники, проживающие в Таиланде, местные жители и волонтеры. За ходом операции в режиме реального времени следили десятки тысяч человек по всему миру, что придало делу особый общественный резонанс.

Ключевой зацепкой для следствия стал арендованный мотоцикл, на котором, по данным полиции, передвигались погибшие. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые разобрали транспортное средство на части и закопали их неподалеку от собственного жилища, пытаясь скрыть улики. Один из задержанных на допросе заявил, что поводом для нападения якобы послужил именно этот мотоцикл. Его слова вызывают серьезные сомнения у правоохранительных органов.

Согласно законодательству Таиланда, смертная казнь по-прежнему остается высшей мерой наказания. Уголовный кодекс страны предусматривает ее применение за особо тяжкие преступления, в том числе за умышленное лишение жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Однако на практике приговоры к расстрелу выносятся крайне редко, и за последние годы смертная казнь приводилась в исполнение лишь в единичных случаях. Вопрос о мере пресечения для задержанных остается открытым — расследование продолжается, и правоохранительные органы собирают дополнительные доказательства причастности фигурантов к этому жестокому преступлению.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал сожителя убитой модели из Подмосковья.