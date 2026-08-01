Свыше 6 тыс. БПЛА за месяц: Собянин раскрыл статистику атак на Московский регион в июле

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс» подвел итоги работы систем противовоздушной обороны за июль 2026 года.

По информации мэра столицы, в течение месяца — с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля — в направлении Московского региона было зафиксировано 6225 беспилотных летательных аппаратов. При этом, как уточнил градоначальник, силами средств ПВО на подлете к столице было нейтрализовано 780 дронов. Все они были уничтожены до того, как смогли достичь городской черты или важных инфраструктурных объектов. Благодаря слаженной работе военных расчетов и систем раннего обнаружения, пострадавших и разрушений на земле удалось избежать.

Ситуация с воздушными угрозами остается на постоянном контроле, а система защиты города продолжает совершенствоваться.

«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — сообщил мэр Москвы.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на территории промзоны в Башкортостане возникло задымление.