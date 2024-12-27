Миллиардер из РФ подтвердил намерение выплатить вознаграждение за первый сбитый F-16

Сергей Шмотьев уточнил, что сумма вознаграждения составляет 15 млн руб. Премию выплатят за первый уничтоженный американский истребитель. Российский миллиардер отметил, что представители компании испытывают гордость за военнослужащих РФ и намерены оказывать им всестороннюю поддержку.

«Выплата за сбитый F-16 — это наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности родины», — отметил Шмотьев.

Агентство напомнило, что бизнесмен впервые сообщил о намерении выплачивать премию за сбитый самолет противника на полях Петербургского международного экономического форума. Бизнесмен напомнил, что подобная практика применялась, когда Украине передали танки западного производства. Тогда военнослужащие РФ, которые сбили самый первый танк, получили премию в размере 5 млн руб. После за каждый последующий уничтоженный танк западного производства получали вознаграждение в размере 500 тыс. руб.

По данным ТАСС, компания «Форэс» начала поддерживать участников СВО с первых дней объявления спецоперации. Сотрудники оказывают всестороннюю поддержку: гуманитарную помощь, финансирование учебных частей, поставку техники. Общий объем помощи превысил 230 млн руб.

Ранее сообщалось, что самолет F-16 был сбит в Запорожской области в районе пусковой позиции.