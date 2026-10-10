Восемь автобусов брошены на компенсацию железнодорожного сообщения на Брянщине. Причиной стала ночная атака беспилотников самолетного типа, повредивших мост в Выгоничском районе. Железнодорожное полотно пострадало. Губернатор Брянской области Егор Ковальчук в канале на платформе «Макс» сообщил, что обошлось без жертв и раненых.

«Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. Поезд Москва-Новозыбков будет следовать до станции Брянск-Орловский, дальше организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков и в обратном направлении автобусным маршрутом Новозыбков-Клинцы-Унеча-Почеп-Выгоничи-Брянск и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы», — сообщил губернатор.

По информации губернатора, пассажирам состава Минск-Адлер предстоит объезд: поезд пойдет по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и в обратную сторону. На участке еще одном большом и важном участки перевозки обеспечивает межмуниципальный автотранспорт.

Пригородные поезда на ветке Брянск-Унеча и обратно довозят людей до станции Выгоничи. Оттуда их пересаживают на автобусы до Брянска-Орловского. Обратный путь организован так же — до Выгоничей, отметил губернатор. Когда движение по мосту вернется в обычное русло, станет ясно после всестороннего обследования силами подразделений РЖД.

Ранее мэр Собянин рассказал, что с 20:30 по 08:30 в сторону Московского региона летели 403 БПЛА.