Миллиардер Ковалев рассказал, когда слова Маска о замене людей ИИ станут пророческими

Идея американского бизнесмена Илона Маска о том, что роботизация и искусственный интеллект отменят необходимость трудиться и приведут к всеобщему высокому доходу, пока выглядит преждевременной. Такую оценку в разговоре с REGIONS дал Андрей Ковалев, возглавляющий Общероссийское движение предпринимателей.

При этом спикер не отрицает: автоматизация уже серьезно перестраивает мировую экономику. В качестве наглядных примеров бизнесмен привел китайские «темные» заводы — полностью роботизированные производства, которым не нужны ни свет, ни отопление, — а также распространение беспилотных такси.

По прогнозу эксперта, в ближайшие годы ИИ заметно изменит киноиндустрию, а традиционные специальности вроде бухгалтера, переводчика или водителя станут менее востребованными. И все же перспектива получать высокий доход, не работая вовсе, по мнению Ковалева, относится к очень далекому будущему.

Главным условием движения вперед он назвал масштабные экономические реформы. Чтобы люди, готовые много трудиться, могли реализовать себя, в обществе нужно сформировать уважительное отношение к предпринимательству.

«Возможно, лет через 300-400 слова Илона Маска станут пророчеством. Он действительно прав: уже сейчас роботизация и искусственный интеллект меняют жизнь. Но для нас это пока неактуально. Главное — нужны мощные экономические реформы, чтобы для людей, которые хотят много работать и зарабатывать, были созданы условия. Нужно резко снижать налоги и ставки по кредитам, убирать бюрократию, повышать престиж бизнеса. И, конечно, нужно пахать с утра до ночи, без отпусков и выходных, как пашут китайцы», — подчеркнул лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане запретили использовать ИИ-образы и голоса людей в агитации.