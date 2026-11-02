Пассажиры Подмосковья совершили более 47 млн поездок в автобусах Мострансавто в октябре
Пассажиры автобусов Мострансавто совершили 47 млн поездок в октябре
Фото: [Мострансавто]
В октябре 2026 года пассажиры Подмосковья совершили более 47 млн поездок на автобусах АО «Мострансавто», в среднем ежедневно жители и гости региона пользовались ими более 1,5 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Мы анализируем пассажиропоток по каждому маршруту и филиалу, чтобы точечно корректировать расписания, усиливать загруженные направления и оперативно реагировать на потребности жителей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Чаще всего они фиксировали проезд с помощью социальных карт жителя Московской области и Москвы — с их использованием совершено более 21,8 млн поездок. Наиболее востребованными маршрутами в середине осени стали МАП № 10 г. Королев, МАП № 11 г. Балашиха и МАП № 12 г. Ногинск.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.