Итоги конкурса «Молодой профсоюзный лидер ЦФО» подвели в Московской области

Финал конкурса «Молодой профсоюзный лидер Центрального федерального округа» прошел в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Важно, чтобы в профсоюзах региона руководили грамотные и инициативные лидеры. В этом году мы впервые принимаем финал окружного конкурса, в котором участвуют представители 18 регионов ЦФО», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Участникам нужно было пройти тестирование на знание трудового законодательства, подготовить самопрезентацию «Я в профсоюзе!», защитить собственные социальные проекты и отстоять свое мнение в дебатах.

Также участники посетили парк «Патриот», возложили цветы к монументу «Матерям победителей», осмотрели Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

Победу в конкурсе одержал заведующий отделом организации здравоохранения и медицинской статики Луховицкой больницы Илья Садовников. Второе место занял психиатр Психиатрической больницы № 4 им. Ганнушкина Артем Кузьмин из Москвы. Третьим стал стажер Воронежской ГКБ скорой помощи № 10 Игнатий Ульянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья и вручил им награды.