В октябре Мособлводоканал провел свыше 160 плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения

Специалисты Мособлводоканала за месяц провели более 160 плановых работ на сетях

Официально

Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Специалисты Мособлводоканала в октябре провели 164 плановые работы на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В большинстве случаев специалисты проводили гидропневматическую промывку магистральных и внутриквартальных сетей, замену задвижек, гидрантов, пожарных кранов, участков трубопроводов, а также профилактические работы на насосах.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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