В октябре Мособлводоканал провел свыше 160 плановых работ на сетях водоснабжения и водоотведения
Специалисты Мособлводоканала за месяц провели более 160 плановых работ на сетях
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала в октябре провели 164 плановые работы на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В большинстве случаев специалисты проводили гидропневматическую промывку магистральных и внутриквартальных сетей, замену задвижек, гидрантов, пожарных кранов, участков трубопроводов, а также профилактические работы на насосах.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.