В Башкортостане запретили использовать ИИ-образы и голоса людей в агитации

Власти Башкортостана ввели запрет на использование созданных нейросетями образов и голосов людей в предвыборной агитации. Об этом 2 ноября сообщил Андрей Назаров, возглавляющий Государственное Собрание — Курултай республики, сообщил mkset.ru.

По словам спикера, развитие искусственного интеллекта породило не только новые возможности, но и серьезные риски, которые требуют законодательного реагирования. Сегодня нейросети научились настолько точно имитировать человеческий голос и внешность, что подделку становится крайне сложно отличить от подлинной записи. В период политических кампаний это особенно опасно.

Чтобы защитить участников референдумов от подобных манипуляций, депутаты Курултая внесли поправки в республиканский закон «О референдуме Республики Башкортостан». Отныне в агитационных материалах запрещено применять изображения и голоса, сгенерированные с помощью информационных технологий.

Как будут действовать ограничения

Под запрет подпадают, к примеру, видеоролики, где созданный нейросетью известный политик как будто обращается к избирателям. При этом неважно, жив этот человек или его уже нет в живых. Искусственно воссозданный голос также окажется вне закона.

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