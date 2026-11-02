В трех округах Подмосковья провели оптимизацию светофоров

Специалисты Мосавтодора провели работы по модернизации и оптимизации светофорных объектов на региональных дорогах в Наро-Фоминском округе, Красногорске и Подольске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Наро-Фоминском округе на Т-образном перекрестке возле деревни Чешково был установлен новый светофор. В Красногорске специалисты модернизировали оборудование на двух перекрестках Волоколамского шоссе — с улицами Светлой и Братьев Горожанкиных. Они также провели синхронизацию работы светофоров на участке Волоколамского шоссе от улицы Светлой до остановки «Медучилище».

В Подольске они синхронизировали работу двух светофоров на улице Высотной — на пересечении с улицей Гайдара и в районе дома № 7. В ведомстве подчеркнули, что подобные точечные изменения позволяют увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 15%.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.