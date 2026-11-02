18-летний футболист «Динамо» высказался о росте своей трансферной стоимости
18-летний хавбек «Динамо» Маринкин о росте своей стоимости: «Неплохо!»
Фото: [ФК «Динамо»]
18-летний полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин рассказал РИА Новости о том, как относится к росту своей трансферной стоимости.
С начала сезона стоимость Маринкина, по оценкам портала Transfermarkt, выросла вдвое — с €900 тыс. до €1,8 млн.
«За профилем на Transfermarkt не слежу. Рост ценника? Неплохо! Но, думаю, цена никак не влияет на человека. Стоит он 100 миллионов или 25 — все зависит от того, какой он сам игрок», — сказал Маринкин.
В октябре полузащитник продлил контракт с «Динамо» до 2031 года. В нынешнем сезоне Маринкин провел 12 матчей за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, отметившись голом и результативной передачей.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие трансферные ограничения существуют для петербургского клуба.