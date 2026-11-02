18-летний футболист «Динамо» высказался о росте своей трансферной стоимости

18-летний хавбек «Динамо» Маринкин о росте своей стоимости: «Неплохо!»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо»]

18-летний полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин рассказал РИА Новости о том, как относится к росту своей трансферной стоимости.

С начала сезона стоимость Маринкина, по оценкам портала Transfermarkt, выросла вдвое — с €900 тыс. до €1,8 млн.

«За профилем на Transfermarkt не слежу. Рост ценника? Неплохо! Но, думаю, цена никак не влияет на человека. Стоит он 100 миллионов или 25 — все зависит от того, какой он сам игрок», — сказал Маринкин.

В октябре полузащитник продлил контракт с «Динамо» до 2031 года. В нынешнем сезоне Маринкин провел 12 матчей за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, отметившись голом и результативной передачей.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие трансферные ограничения существуют для петербургского клуба.

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