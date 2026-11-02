В Люберцах прошло экологическое мероприятие проекта «Миллион деревьев»

Фото: [ администрация г. о. Люберцы ]

В сквере имени Б. К. Громцева в городе Дзержинский городского округа Люберцы прошло экологическое мероприятие, которое объединило волонтеров, жителей города и представителей организаций. Акция направлена на то, чтобы сделать окружающую среду зеленее и комфортнее.

Ее участники посадили новые деревья. Организаторы подчеркнули, что забота о природе начинается с конкретных дел. Среди почетных гостей мероприятия — представители Дирекции по ESG, управляющий Восточным головным отделением и корпоративные волонтеры Сбера.

Событие прошло в рамках проекта «Миллион деревьев» благотворительного фонда «ФЭДС» при участии Общественной палаты Московской области и Правительства Московской области. Его реализуют в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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