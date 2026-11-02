Почему некоторые люди не могут представить картинку, но видят ее во сне: как работает редкий феномен афантазии

Некоторые люди не способны по желанию представить лицо знакомого человека, предмет или место, но при этом могут видеть яркие образы во сне, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports. Такое состояние называется афантазией, и новое исследование показало, что связь между дневным воображением и снами у разных людей может сильно отличаться.

В работе участвовали 205 человек. У 84 из них выявили выраженную афантазию, а остальные вошли в контрольную группу. Участников спрашивали не только о зрительных образах, но и о звуках, запахах, вкусах, прикосновениях и внутренней речи.

Около 46% людей с афантазией сообщили, что регулярно видят зрительные образы во сне. Примерно 8% заявили, что таких снов у них не бывает вовсе.

При этом способность представлять картинки наяву почти не была связана с тем, насколько часто они появлялись во сне. Зато со звуками и внутренней речью связь оказалась заметнее.

Почему мозг может создавать образы во сне, но не позволяет вызвать их по желанию днем, пока неизвестно. Авторы предполагают, что дело может быть в разной работе участков мозга, отвечающих за воображение.

Исследование основано на рассказах самих участников и не включало измерение активности мозга. Поэтому точный механизм ученым еще предстоит выяснить.