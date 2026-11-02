Почему некоторые люди не могут представить картинку, но видят ее во сне: как работает редкий феномен афантазии

Scientific Reports: афантазия по-разному влияет на сны и воображение

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Некоторые люди не способны по желанию представить лицо знакомого человека, предмет или место, но при этом могут видеть яркие образы во сне, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Scientific Reports. Такое состояние называется афантазией, и новое исследование показало, что связь между дневным воображением и снами у разных людей может сильно отличаться.

В работе участвовали 205 человек. У 84 из них выявили выраженную афантазию, а остальные вошли в контрольную группу. Участников спрашивали не только о зрительных образах, но и о звуках, запахах, вкусах, прикосновениях и внутренней речи.

Около 46% людей с афантазией сообщили, что регулярно видят зрительные образы во сне. Примерно 8% заявили, что таких снов у них не бывает вовсе.

При этом способность представлять картинки наяву почти не была связана с тем, насколько часто они появлялись во сне. Зато со звуками и внутренней речью связь оказалась заметнее.

Почему мозг может создавать образы во сне, но не позволяет вызвать их по желанию днем, пока неизвестно. Авторы предполагают, что дело может быть в разной работе участков мозга, отвечающих за воображение.

Исследование основано на рассказах самих участников и не включало измерение активности мозга. Поэтому точный механизм ученым еще предстоит выяснить.

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