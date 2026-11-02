Любовь в костюмах собак‑призраков: в Балашихе устроили хэллоуинскую «свадьбу»

В канун Хэллоуина в микрорайоне Южный подмосковной Балашихи разыграли необычную церемонию. Влюбленная пара, облачившись в костюмы собак-привидений, публично объяснилась в чувствах и обменялась клятвами. Видео с перформанса появилось в канале «Балашиха Рулит», сообщил REGIONS.

Что устроили участники и как на это смотрели горожане

Действие развернулось прямо на улице, поэтому быстро собрало горожан. На участниках были фурсьюты — костюмы антропоморфных животных, украшенные атрибутикой Хэллоуина. Дополняли образы собак-призраков маски, перчатки и тематические аксессуары.

Брак никто не регистрировал: все происходящее было постановкой. Однако организаторы постарались воссоздать атмосферу настоящей свадьбы — с торжественными клятвами, нарядными костюмами и вниманием публики.

Реакция прохожих разделилась. Одни смеялись и доставали телефоны, чтобы снять перформанс, другие недоумевали: участниками странной церемонии стали вполне взрослые люди.

Чем фурри отличаются от квадроберов

В разговоре с REGIONS психолог Марина Гринвальд пояснила: культура фурри строится вокруг создания образов антропоморфных животных и общения с единомышленниками. Квадроберы, напротив, чаще копируют повадки животных, тогда как для фурри важнее костюмы, эстетика и сценические образы.

«Квадроберы используют маски и перчатки в основном собственного изготовления или из ближайшего магазина, которые стоят относительно недорого. В ситуации с фурри все иначе: костюмы часто шьются на заказ по индивидуальному эскизу за большие деньги. Здесь атрибутика более качественная и эстетичная, а поведение участников полностью лишено хулиганских черт, что и привлекает случайных зрителей», — рассказала эксперт.

Как и любая субкультура, фурри — явление временное, считает эксперт. Оно притягивает и подростков, и взрослых прежде всего возможностью найти близких по духу людей. При этом рост популярности фурри-сообществ Гринвальд оценивает как нейтральный процесс: угрозы для общества он не несет, а деструктивных идей в его основе нет.

Ранее сообщалось, что протоиерей из Подмосковья рассказал о недопустимости Хеллоуина для православных.