Яна Кошкина высказалась об откровенной сцене в фильме «Текст» с Кристиной Асмус

VOICE: Яна Кошкина раскритиковала Кристину Асмус за откровенную сцену в «Тексте»

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

34-летняя российская актриса Яна Кошкина раскритиковала коллегу Кристину Асмус за съемки в откровенных сценах в фильме «Текст», сообщает VOICE.

Напомним, фильм Клима Шипенко по одноименной книге вышел на экраны в 2019-м году. Главные роли исполнили Асмус и Иван Янковский. Сразу после выхода картины люди начали обсуждать откровенные сцены с участием Асмус. В частности, она появлялась в кадрах с обнаженной грудью.

«Я сначала читала книгу, от которой я была в восторге, я ее прочитала за одну ночь. И я совершенно по-другому представляла себе всех этих героев. И в тот момент я понимала, что, если бы меня пригласили на эту роль, я бы не пошла», — призналась Кошкина.

Она также рассказала о подобном случае на съемках одной из таких сцен. По ее словам, все участники были в белье, а съемка была построена так, будто персонажи занимаются любовью, хотя на самом деле этого не происходило.

Во время работы у партнера Кошкиной возникло возбуждение. Он попросил остановить съемку, вышел из кадра, выдохнул и затем вернулся к работе. Яна отметила, что такие ситуации случаются, но важно, чтобы обе стороны сохраняли профессионализм.

При этом артистка подчеркнула, что для нее откровенные сцены допустимы, если они оправданы сюжетом. Однако она строго придерживается правила не сниматься обнаженной.

Ранее актриса Аманда Сейфрид объяснила отказ сниматься в постельных сценах.

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