«Вся команда верит в его идеи»: бразилец из ЦСКА высказался о тренере Игдисамове

Бразильский футболист признался, что перед началом сезона у него состоялся откровенный личный разговор со специалистом, который его очень вдохновил.

«Когда ты встречаешь честного тренера, который отвечает за свои слова, выполняет свои обещания и при этом уверен в тебе как в игроке, ты чувствуешь, что важен и нужен. А это дает уверенность, и ты потом готов отдать жизнь на поле за тренера», — сказал Жоао Виктор.

По словам футболиста, аналогичное отношение к Игдисамову и у других игроков команды: коллектив верит в идеи тренера, и это воплощается в результат.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 26 очками после 13 матчей. Жоао Виктор в текущем сезоне провел 14 игр в чемпионате и Кубке России и отметился одним голом.

Ранее защитник «Спартака» Виктор Парада в матче с «Локомотивом» забил свой первый гол во взрослой карьере.