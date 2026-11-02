«Вся команда верит в его идеи»: бразилец из ЦСКА высказался о тренере Игдисамове

Защитник ЦСКА Жоао Виктор об Игдисамове: «Готов отдать жизнь на поле за тренера»

Культура и спорт

Фото: [ПФК ЦСКА]

Защитник ЦСКА Жоао Виктор рассказал РИА Новости об отношении к главному тренеру армейской команды Дмитрию Игдисамову.

Бразильский футболист признался, что перед началом сезона у него состоялся откровенный личный разговор со специалистом, который его очень вдохновил.

«Когда ты встречаешь честного тренера, который отвечает за свои слова, выполняет свои обещания и при этом уверен в тебе как в игроке, ты чувствуешь, что важен и нужен. А это дает уверенность, и ты потом готов отдать жизнь на поле за тренера», — сказал Жоао Виктор.

По словам футболиста, аналогичное отношение к Игдисамову и у других игроков команды: коллектив верит в идеи тренера, и это воплощается в результат.

ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 26 очками после 13 матчей. Жоао Виктор в текущем сезоне провел 14 игр в чемпионате и Кубке России и отметился одним голом.

Ранее защитник «Спартака» Виктор Парада в матче с «Локомотивом» забил свой первый гол во взрослой карьере.

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