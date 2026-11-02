В подмосковных парках проведут мероприятие «Россия. Родина. Единство»
Мероприятие «Россия. Родина. Единство» пройдет в парках Подмосковья
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
В среду, 4 ноября, в 82 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», приуроченное ко Дню народного единства. Гостей ждут концерты, народные гулянья, творческие мастер-классы, тематические выставки и интерактивные программы, посвященные культуре и традициям народов России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Праздничные концерты проведут в 62 парках региона, мастер-классы народных ремесел проведут в 55 парках, интерактивные выставки национальных костюмов, быта и традиций — в 18. Еще 20 площадок присоединятся к Всероссийской хоровой акции «Матушка-земля».
Так, в Парке семейного отдыха в Дубне организуют «Шествие дружбы» с участием творческих коллективов в национальных костюмах, волонтеров и жителей города, в Центральном городском парке Реутова — фестиваль народов России с национальными танцами, ремеслами, традиционными играми и знакомством с культурой разных народов страны.
В Парке культуры и отдыха Жуковского пройдут народные игры, хороводы и концерт «Матушка-Россия» и так далее.
Мероприятие организовано при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
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