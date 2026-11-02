Работники комплекса по переработке отходов в Солнечногорске спасли черепаху, выброшенную с мусором

Работники комплекса по переработке отходов в Солнечногорске спасли красноухую черепаху, которую выбросили с мусором. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Животное заметили на линиях сортировки отходов в цехе разгрузки. Работники вытащили его из потока мусора, обработали раны и поселили в аквариуме, где уже живут черепахи, спасенные ранее.

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

«Специалисты КПО в очередной раз напоминают: выбрасывать домашних животных — это жестокость. Если вы больше не можете заботиться о питомце, не оставляйте его у баков в надежде на чудо. Найдите ему новый дом через знакомых, обратитесь к волонтерам или в профильные сообщества», — призвали жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Одинцовский округ проверил ход реконструкции очистных сооружений в Звенигороде.