31 октября 2015 года произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом. Лайнер, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, унес жизни 224 человек.

Среди погибших были жена 42-летнего российского бизнесмена Олега Винника Марианна, двое его детей, мама и бабушка жены, сообщает VOICE.

Спустя 11 лет бизнесмен обратился к погибшим родным. Он опубликовал черно-белые снимки с семьей и заявил, что время не лечит, но учит жить с утратой. Олег отметил, что дата катастрофы всегда возвращает его к воспоминаниям о супруге и детях.

«Эта несправедливая тишина и вопросы без ответов — тяжелый груз для всех, кто потерял своих близких в том рейсе. Я живу дальше, у меня есть силы идти по жизни, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Вы — мои ангелы-хранители, дающие мне эту силу», — написал Винник.

Он признался, что продолжает ждать правды и напомнил об отказе Египта взять ответственность за катастрофу на себя.

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