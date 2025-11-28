Миллиарды в ПФР и пенсия в 22 тыс. руб.: почему миллиардер Ковалев возмущен системой и требует реформы

Известный предприниматель и миллиардер Андрей Ковалев, владеющий усадьбой Гребнево в Подмосковье, сделал публичное заявление в социальных сетях относительно размера своего пенсионного обеспечения, сообщил REGIONS.

По информации издания, бизнесмен охарактеризовал ежемесячную выплату в 22 тыс. руб. как несоответствующую ожиданиям и инициировал дискуссию о необходимости проведения фундаментальной реформы пенсионной системы страны. Поводом для выступления послужило обсуждение нового законодательного предложения, касающегося финансового обеспечения судейского корпуса. Упомянутый законопроект, уже прошедший первое чтение, предусматривает назначение судьям пожизненного содержания в размере оклада, соответствующего их высшей должности.

«А почему бы учителей также не вознаградить? Врачей? Много у нас профессий, которые достойны высокой пенсии!» — высказался Андрей Ковалев.

Миллиардер акцентировал внимание на том, что за годы предпринимательской деятельности перечислил в государственные пенсионные фонды суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Однако, по его словам, это не повлияло на размер его личной пенсии, которую он считает неоправданно низкой. Публичная позиция крупного бизнесмена вызвала оживленную дискуссию среди жителей города Фрязино, где расположена его усадьба.

«Миллиардер на 22 тыс. руб. жалуется… Это, конечно, звучит как анекдот», — отметил фрязинский пенсионер Роман Коротков.

