В СФР рассказали о формировании накопительной пенсии

Накопительная часть пенсионной системы действует для россиян, родившихся в 1967 году и позже, узнали у Соцфонда РИА Новости . Право на такие средства также сохранили мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения — за них работодатели делали взносы в 2002–2004 годах.

До 2014 года работодатели перечисляли часть страховых взносов именно в накопительный сегмент. Затем все платежи перенаправили в страховую пенсию, а с 2024 года перечисления на накопительную компоненту окончательно прекращены.

Пополнение возможно у граждан, самостоятельно вносящих дополнительные взносы, участников программы софинансирования и семей, направивших на будущее пенсионное обеспечение средства маткапитала.

СФР сообщил, что с начала 2025 года через портал госуслуг уведомлено около миллиона россиян, достигших 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины), чьи средства размещены в негосударственных пенсионных фондах. Им предоставлены данные о размере накоплений и вариантах получения выплат.

По информации фонда, свыше 36,3 млн человек продолжают формировать накопительную пенсию. При желании граждане могут сменить фонд один раз в год, переведя свои средства к другому страховщику.

