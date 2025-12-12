Миллионы мимо бюджета: директор российской фирмы пытался перехитрить налоговую

В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу появилась информация о наложении ареста на имущество директора коммерческой организации, которого подозревают в сокрытии крупной суммы денежных средств организации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что деньги предназначались для пополнения бюджета посредством налогов. Организация специализируется на оказании услуг с использованием спецтехники. Предполагается, что директор на регулярной основе проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц.

«Данные схемы исключали поступление выручки на расчетные счета организации, что позволило сокрыть от взыскания доходы на общую сумму свыше 29 млн руб.», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, правоохранители собрали большую доказательную базу вины директора коммерческой организации. Была назначена бухгалтерская экспертиза. Фигурант признал вину. Он принял меры для того, чтобы возместить ущерб бюджету. Материалы дела направлены в суд. В настоящее время суд наложил арест на общую сумму свыше 1,7 млн руб. Принятые меры позволят обеспечить дальнейшее исполнение приговора суда.

