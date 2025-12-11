Новый налоговый вычет для семей с 2026 года: кто и как сможет его получить

С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата для граждан с низкими доходами. Семьи с детьми смогут вернуть 7 из 13% уплаченного за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кто может претендовать на льготу, как она рассчитывается, что потребуется для ее получения и о других налоговых вычетах в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что такое семейная налоговая выплата

Новая льгота направлена на снижение налоговой нагрузки для семей с детьми. Право на нее получают семьи, в которых воспитываются двое и более детей, если среднедушевой доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума.

Как работает механизм:

В течение года семья уплачивает НДФЛ по стандартной ставке 13%;

По итогам года родители подают заявление на перерасчет НДФЛ по сниженной ставке — 6%, если доходы за соответствующий период не превысили установленный порог;

Разница в размере 7% возвращается на банковский счет родителей.

Кто может рассчитывать на выплату

Для получения «налогового кешбэка» семья должна соответствовать ряду условий:

Гражданство РФ у родителей;

Все члены семьи постоянно проживают в России и являются налоговыми резидентами РФ;

Доход родителей официально подтвержден и облагается НДФЛ;

В семье воспитываются минимум двое детей младше 18 лет (или до 23 лет при обучении на очной форме);

Среднедушевой доход не превышает полуторный прожиточный минимум региона проживания или регистрации. При подаче заявления в 2026 году берутся показатели прожиточного минимума за 2025 год.

При назначении льготы также будет учитываться наличие движимого и недвижимого имущества семьи — детали механизма пока не раскрыты.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо самостоятельно подать заявление в Социальный фонд России. Делать это нужно ежегодно и в определенные сроки. Например, для получения выплат за 2026 год заявление необходимо будет подать в период с 1 мая по 1 октября 2027 года. И так каждый год. Важное уточнение: для оформления выплат за 2025 год дедлайн будет иной — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать заявление можно как через портал «Госуслуги», так и в МФЦ.

На что еще могут рассчитывать семьи с 2026 года

Депутат Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что на текущий момент новой выплатой является лишь налоговый вычет для бедных семей.

«Семейная выплата как раз и есть новая, других нововведений у нас не планируется, но у нас еще с этого года удвоены налоговые вычеты на детей — до 2,8 тыс. рублей», — пояснила парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнула, что планируется повышение и других выплат в РФ.

«Также у нас увеличивается, например, единое пособие на детей в связи с тем, что прожиточный минимум вырастет на ребенка. Соответственно, он подрастет во всех субъектах Российской Федерации. Кроме того, вырастут социальные выплаты и пособия с 1 февраля на 6,8%. И сегодня президент поставил задачу до 2036 года снизить бедность до 5%. Это в том числе будет достигаться за счет увеличения заработных плат, пенсий и выплаты пособий», — заключила Бессараб.

Другие налоговые вычеты

В России действует несколько основных видов налоговых вычетов по НДФЛ. Они позволяют уменьшать налогооблагаемый доход или возвращать часть ранее уплаченного налога.

Стандартные вычеты предоставляются отдельным категориям граждан: родителям на детей, инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям. Эти вычеты обычно предоставляются работодателем автоматически при предъявлении необходимых документов. Социальные вычеты связаны с расходами на образование, лечение, благотворительность, добровольное пенсионное страхование, а также на физкультурно-оздоровительные услуги.

Имущественные вычеты предоставляются при покупке или строительстве жилья, приобретении земельных участков под строительство, при продаже имущества, а также при уплате процентов по ипотечному кредиту. Инвестиционные вычеты применяются при работе с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) и операциями на фондовом рынке. Они позволяют либо вернуть часть уплаченного НДФЛ с внесенных средств, либо полностью освободить от налогообложения доход при соблюдении установленных условий. Профессиональные вычеты полагаются гражданам, получающим доходы по договорам гражданско-правового характера, авторам произведений, а также лицам, ведущим деятельность без статуса индивидуального предпринимателя.

