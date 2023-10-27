Минфин предупреждает о новом виде мошенничества: россияне уже потеряли миллионы рублей

С людьми связываются через социальные сети или интернет-мессенджеры, но иногда и в телефонном режиме. Предлагают перейти по ссылке, скачать приложение и убедиться, как можно выгодно вкладывать деньги в различные инвестиционные проекты. Также объясняют, как легко получить прибыль от приобретения криптовалюты. Лжеброкеры проводят консультации и помогают выбрать наиболее перспективный продукт для вложения средств.

Человек соглашается и первое время через установленное приложение убеждается, что его доход действительно растет. Обычно предлагают внести 10 тысяч рублей - сумма, посильная для многих граждан РФ. Человек, видя, что его доход растет, берет займы или кредиты, чтобы внести еще больше средств.

Проблемы начинаются, когда люди пытаются вывести деньги. Некоторые граждане перевели мошенникам по несколько миллионов рублей.

«Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета, лжеброкеры начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию. Просят дополнительно вложить денег на счет для полного вывода средств. Мошенники также могут потребовать оплаты некой «страховки» или платы за ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке», или срочного платного вывода средств. Своеобразным «обменником» валюты может выступать некое физическое лицо, на счет которого мошенники просят совершить денежный перевод. В некоторых случаях лжеброкеры могут попросить открыть «инвестора» счет в сторонней кредитной организации.», - сообщает Минфин России

Применяют и другие схемы обмана.

«Для вывода средств со счета мошенники также требуют найти поручителя, и даже зарегистрировать его в Минфине России, чтобы можно было «обналичить» средства. Людям предлагается написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина России, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать», - предупреждает Минфин России

В Минфин России объяснили, что настоящая брокерская компания имеет офис, куда можно обратиться. Сотрудники заключают официальный договор. Никакие переводы не будут проводиться через онлайн-кошелек или банковскую карту физического лица. По каждой оказанной услуге предоставляют отчет. Людей призывают к бдительности и просят не передавать данные карт и не переходить по предложенным ссылкам.

« В компетенцию Минфина России не входит совершение действий, не предусмотренных действующим законодательством. В таких случаях сотрудники Минфина России не совершают звонки гражданам и не отправляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. Минфин России не занимается регистрацией граждан и не собирает их персональные данные»

Как только человек начинает понимать, что его обманывают, надо срочно заблокировать карты и обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Тем временем курс доллара по отношению к рублю стремительно падает уже несколько дней подряд. Почему так получилось, продолжит ли укрепляться российская валюта и понизит ли ЦБ в связи с этим ключевую ставку — в материале «Подмосковье сегодня».