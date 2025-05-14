Миниатюрных элитных щенков из заповедников Китая продают в Омске

Жители Омска выставили на сайте бесплатных объявлений предложения о продаже элитных щенков, стоимость которых в некоторых случаях достигает 400 тыс. руб., сообщил gorod55.ru.

Самым дорогим щенком в подборке Города55 стал представитель породы Ти-кап Тедди пудель стоимостью 400 тыс. руб. Продавец указал в объявлении, что щенка доставили из китайского питомника с высокой репутацией. Собака станет интересна людям, у которых развита эстетика красоты. За 350 тыс. руб. можно приобрести щенка этой же породы, но уже мальчика. Возраст собаки — один год. По словам продавца, его также доставили из Китая.

«Носик с пальчик, большие глазки, шерсть отличного качества. Характер замечательный. Подходит для разведения», — указано в объявлении.

По информации издания, на сайте можно найти предложения о продаже мальтипу — гибрид той-пуделя и мальтезе. Собака активна, ласкова и дружелюбна, очень любит играть. Автор одного из объявлений продает щенка за 120 тыс. руб. Кремовый малыш мальтипу оценен в 150 тыс. руб. Продавец уточнил, что одно из преимуществ породы — практически отсутствие линьки. Щенок в другом окрасе выставлен на продажу за 180 тыс. руб.

По данным издания, за щенка породы Сиба-ину придется заплатить 120 тыс. руб. В объявлении указано, что собака социализирована.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений встречаются необычные предложения: детские рисунки, салфетки за 5 тыс. руб. из кафе и камни-питомцы.