Минимум пять БПЛА сбили из охотничьих ружей жители Иркутской области

Жители Иркутской области во время атаки БПЛА на аэродром выходили на улицу с ружьями, чтобы препятствовать пролету вражеских дронов, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, таким способом удалось уничтожить минимум пять БПЛА. По словам горожан, дроны летели на низком расстоянии от земли — ориентировочно на высоте второго этажа. Одним из местных жителей, которые самостоятельно сбивали БПЛА, стал студент Илья. Сначала он увидел БПЛА, низко пролетающие над землей. Затем обратил внимание на толпу у дороги. Люди рассказали, что идет атака на аэродром.

По данным Mash, молодой человек побежал домой, достал из сейфа ружье и на квадроцикле оперативно добрался до места, где беспилотники разлетались к точке назначения. Молодой человек рассказал, что на месте уже находились горожане с ружьями. Люди организованно разделились на несколько групп и начали отстреливать дроны. Некоторые пытались приземлить дроны бросанием в них камней.

«Дроны пролетали прямо над головами. Признаются: было страшно, но главное — защитить своих», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали наградить иркутян за бросание камней в украинские БПЛА.