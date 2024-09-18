SHOT: экс-адвоката Пашаева арестовали по делу о мошенничестве до 15 ноября

Суд арестовал экс-адвоката Эльмана Пашаева на два месяца по обвинению в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил телеграм-канал SHOT.

Военный гарнизонный суд столицы отправил Пашаева в СИЗО до 15 ноября. Его подозревают в хищении более 45 млн руб. путем использования мошеннической схемы.

По версии следствия, Пашаев пообещал Алексею Блиновскому за денежное вознаграждение освободить из-под стражи его супругу. Кроме того, он заверил клиента, что сможет замять уголовное дело в отношении его жены об уклонении от уплаты налогов.

Ранее адвокат Краснов определил наиболее вероятное наказание для Эльмана Пашаева. Эксперт отметил, что он попадает сразу под две статьи.