Министр Бербок рассказала о визите на Украину и проблемах, с которыми сталкивается Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью изданию «Frankfurter Allgemeine Zeitung» высказала мнение, что территорию Украины необходимо защищать при помощи систем ПВО особенно перед началом отопительного сезона.

«Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз показал актуальность защиты электро-, водо- и теплоснабжения в преддверии холодного времени года», - рассказал министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

Министр Анналена Бербок отметила важность создания оборонительного зонта, который можно построить из систем противовоздушной обороны с целью защиты украинской инфраструктуры.

Спикер рассказала, что Германия передаст Киеву системы ПВО IRIS-T. Анналена Бербок призывает страны-партнеры поступать аналогичным образом, предоставляя Украине оборонительные системы хотя бы для временного пользования.

Журналисты спросили у министра мнение относительно передачи Киеву ракет дальнего радиуса действия Taurus. Министр иностранных дел Германии не захотела отвечать на этот вопрос, но отметила, что перед тем, как передавать любую технику, необходимо удостовериться в ее необходимости и возможности функционирования.

Спикер также высказала мнение, что Украины в период проведения СВО находит возможности бороться с коррупцией. Был период, когда именно коррупция нанесла огромные экономические потери Украине, поэтому важно, чтобы в стране действовали принципы демократии.

Министр отметила, что именно СВО вынуждает ЕС расширяться, поэтому есть шанс, что Украина также войдет в состав альянса.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила рабочий визит на Украину в начале текущей недели.